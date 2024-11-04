Прокуроры в Мангистау рассказали, как избежать рисков при покупке новых квартир

В Казахстане порядок приобретения квартир в строящихся жилых комплексах регламентируется Законом "О долевом участии в жилищном строительстве" (далее - закон), предусматривающим заключение договоров о долевом участии в жилищном строительстве. Однако, некоторые строительные компании продают недвижимость, заключая сделки в обход требований закона (предварительные договоры купли-продажи, договоры раннего бронирования и др.), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт прокуратуры Мангистауской области.

Следует отметить, что за такие действия предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях.

За последние два года по актам прокуратуры Мангистауской области по указанной статье привлечены 60 застройщиков, взыскан штраф более 46 млн тенге.

"В настоящее время на территории города Актау разрешения на привлечение средств дольщиков выданы по 5-ти строящимся жилым комплексам ("Manhattan" – 41 мкр., участок №1/1, "Достық" – 20 мкр., 21 дом, "Премьер" – 14 мкр., 84 дом, "Adal Town" – 29 мкр., 171 дом, "Aktau Riviera" – район Теплого пляжа, 120 здание). Одновременно доводим до сведения, на что необходимо обращать внимание при выборе квартир в новостройках", ― говорится в обращении к населению

Так, в строительной компании должны быть:

решение о предоставлении соответствующего права на землю, полученное от местных исполнительных органов;

технические условия на подключение к источникам инженерного обеспечения и коммунальных услуг;

разрешение на привлечение денежных средств дольщиков (получение гарантии единого оператора жилищного строительства, участие в проекте банка второго уровня и привлечение денег дольщиков после возведения каркаса здания).

"Важно также иметь архитектурно-планировочное задание и эскиз, согласованный с главным архитектором местного исполнительного органа, положительное заключение экспертизы рабочего проекта и уведомление о начале строительно-монтажных работ. В случае если данные документы не представлены, объект строительства считается незаконным, то есть не оформленным разрешительными документами. Сведения о строящихся жилых комплексах, имеющих необходимые разрешительные документы, можно получить на сайте акимата", ― отметили в прокуратуре.

Если вы столкнулись с недобросовестным застройщиком, просим обратиться по телефону (46-21-62 или 8-702-120-42-30), добавили прокуроры.