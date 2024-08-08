Прокуроры в Карагандинской области выявили факт необоснованных расходов бизнесмена

В Карагандинской области благодаря своевременным надзорным мерам и координации деятельности уполномоченных органов, удалось установить положительную практику расчёта тарифов на коммунальные услуги для субъектов бизнеса.

"Так, в городе Темиртау предприниматель выиграл конкурс на обеспечение питания в школе. В рамках заключенного договора, ему предоставили в аренду помещение и оборудование столовой. Согласно условиям договора, оплата за коммунальные услуги производилась собственнику помещения – государственному органу.

Однако, это приводило к значительным необоснованным расходам для предпринимателя, поскольку тариф для бизнеса составляет 14 тенге, а для государственных учреждений – 90 тенге, что в 6,5 раза больше", - говорится в сообщении надзорного органа.