Прокуроры в Алматы заблокировали распространявшие наркотики Telegram-каналы
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Во исполнение поручения генерального прокурора прокуратурой города Алматы заблокированы 16 Telegram-каналов, где рекламировались и распространялись наркотические средства и психотропные вещества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры мегаполиса.
В ходе проверки выявлено, что участникам помимо возможности покупки запрещенных веществ предлагали работу "закладчика".
"В результате судом удовлетворен иск прокурора Медеуского района о блокировке запрещенных ресурсов, их деятельность прекращена", ― говорится в сообщении.
Для привлечения виновных лиц к установленной ответственности надзорным органом начато досудебное расследование по части 1 статьи 299-1 Уголовного кодекса "Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров" и передано для дальнейшего расследования в полицию.
Прокуратура Алматы призывает граждан сообщать о случаях выявления аналогичных интернет-ресурсов для их оперативной блокировки.
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