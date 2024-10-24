Прокуроры в Алматы заблокировали распространявшие наркотики Telegram-каналы

Во исполнение поручения генерального прокурора прокуратурой города Алматы заблокированы 16 Telegram-каналов, где рекламировались и распространялись наркотические средства и психотропные вещества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры мегаполиса.

В ходе проверки выявлено, что участникам помимо возможности покупки запрещенных веществ предлагали работу "закладчика".

"В результате судом удовлетворен иск прокурора Медеуского района о блокировке запрещенных ресурсов, их деятельность прекращена", ― говорится в сообщении.

Для привлечения виновных лиц к установленной ответственности надзорным органом начато досудебное расследование по части 1 статьи 299-1 Уголовного кодекса "Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров" и передано для дальнейшего расследования в полицию.

Прокуратура Алматы призывает граждан сообщать о случаях выявления аналогичных интернет-ресурсов для их оперативной блокировки.