Прокуроры в Алматы изъяли ювелирку на 60 млн тенге
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Транспортными прокурорами свыше 100 млн тенге контрабандных товаровобращены в доход государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры.
В последние годы борьба с контрабандой в Казахстане приобретает все большее значение, о чем свидетельствуют случаи, выявленные при таможенном контроле в аэропорту г. Алматы.
"Так, в одной из почтовых посылок былиобнаружены ювелирные изделия с бриллиантами, прибывшие из США, под видом игрушек с недостоверными документами.
По иску транспортной прокуратуры Турксибскийрайонный суд передал изъятые ювелирные изделия общей стоимостью 60 млн тенге в собственность государства", - говорится в сообщении.
По еще одному иску Алматинскойтранспортной прокуратуры суд обратил в доход государства товары общей стоимостью более 48 млн тенге, прибывшие из Турции под видом геотекстиля.
Работа по выявлению и пресечению контрабанды продолжается.
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