Прокуроры в Алматы изъяли ювелирку на 60 млн тенге

Транспортными прокурорами свыше 100 млн тенге контрабандных товаровобращены в доход государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры.

В последние годы борьба с контрабандой в Казахстане приобретает все большее значение, о чем свидетельствуют случаи, выявленные при таможенном контроле в аэропорту г. Алматы.

"Так, в одной из почтовых посылок былиобнаружены ювелирные изделия с бриллиантами, прибывшие из США, под видом игрушек с недостоверными документами. По иску транспортной прокуратуры Турксибскийрайонный суд передал изъятые ювелирные изделия общей стоимостью 60 млн тенге в собственность государства", - говорится в сообщении.

По еще одному иску Алматинскойтранспортной прокуратуры суд обратил в доход государства товары общей стоимостью более 48 млн тенге, прибывшие из Турции под видом геотекстиля.

Работа по выявлению и пресечению контрабанды продолжается.