Предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата начнется уже сегодня. В связи с этим заместитель Генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгелдиев прокомментировал ход расследования, передаёт BaigeNews.kz.

В ответ на вопросы журналистов о деталях дела, он сообщил, что расследование действительно было сложным, потребовавшим большого времени и усилий.

Прокурор отметил:

В деле было проведено множество экспертиз, каждая из которых потребовала тщательной работы и времени.

Также значительное время ушло на ознакомление с материалами дела.

После завершения всех необходимых процедур дело было передано в суд.

"Много времени ушло на ознакомление. Соответственно, после этого прокуроры направили дело в суд. Давайте сегодня действительно дождёмся слушания — а там уже будет видно", — отметил он.

Касательно открытости процесса Койгелдиев подчеркнул, что Генпрокуратура поддерживает проведение открытого слушания, однако окончательное решение остаётся за судом.

Ранее сообщалось, что расследование преступления по факту убийства несовершеннолетнего Шерзата Полата, имевшего место в ночь на 4 октября прошлого года, завершено.

Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Позже отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны. Аким Алматинской области провёл заседание оперативного штаба.

В начале декабря 2024 года нашли труп дяди Шерзата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Потом в полиции сообщили о предсмертной записке.