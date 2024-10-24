Прокуроры распутали дела на 40 млн тенге в Кызылординскй области
Сегодня, 17:56
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Сегодня, 17:56Сегодня, 17:56
43Фото: Генпрокуратура РК
В Кызылординской области прокуроры установили, что с 2023 года акиматами региона не приняты меры по взысканию с 25 потенциальных поставщиков неустойки в размере 40 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz.
"По итогам рассмотрения представления акиматом области предъявлены иски в суд длявзыскания неустойки на сумму 40 млн тенге", - говорится в сообщении.
Также 16 сотрудников, допустивших нарушения, привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.
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