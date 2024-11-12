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Прокуроры проверяют готовность к паводкам в Акмолинской области

Сегодня, 12:55
АВТОР
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Асель Турар Сегодня, 12:55
Сегодня, 12:55
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Фото: Асель Турар

В рамках протокольного решения Координационного совета Акмолинской области по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью прокурорами на местах осуществляется контроль за принимаемыми местными исполнительными органами противопаводковыми мерами, передаёт BaigeNews.kz.

Так, прокурором Целиноградского района Дауреном Базарбаевым совместно с акимом района Дарыном Сабыргали и представителями других заинтересованных органов осуществлен выезд в места проводимых работ по исполнению Комплексного плана подготовки к паводковому периоду 2025 года.

Обследованы проводимые работы по обустройству арыка для пропуска талых вод, бетонных лотков для пропуска талых вод, а также по увеличению пропускной способности ВПУ.

Во время объезда осмотрен водопропускной канал длиной 4100 метров в селе Коянды.
 
Обнаружены конструктивные сложности в проходе канала через магистральный газопровод.
 
Подрядчику предложено провести инженерные работы горизонтально направленного бурения для безопасного прохода через магистральную линию газопровода после промерзания грунта.
 
По итогам рабочего выезда даны поручения с учетом экспертных мнений специалистов узких направлений для безопасного пропуска паводковых вод вне населенного пункта.

В текущем году в результате принятых мер удалось минимизировать ущерб от паводковых вод, путем принятия таких же заблаговременных мер.
 
Поэтому подготовке на следующий год обращается особое внимание.

По словам прокурора области Руфата Куттукова в регионе принимаются все меры по недопущению ущерба от паводковых вод в весенний период.

Прокурорами на местах контролируется ход подготовительных работ на предстоящий период путем объезда и осмотра местности с дачей рекомендации по обеспечению безопасности граждан и их имущества.

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