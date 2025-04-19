В Карагандинской области возобновил работу мини-завод по производству молочной продукции. Реализация проекта стала возможна благодаря вмешательству прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Как выяснилось, предприниматель не мог ввести завод в эксплуатацию из-за бюрократии. Два раза местный отдел архитектуры и градостроительства отказывал в согласовании и перерегистрации объекта, ссылаясь на якобы несоответствие документов.

После проверки сотрудники прокуратуры установили, что отказы были незаконными. Благодаря акту надзора нарушения устранили, объект перерегистрировали, а виновные чиновники понесли дисциплинарное наказание.

В результате завод Бухар-Жырауском районе области заработал. Уже создано пять новых рабочих мест, а инвестор вложил 22 миллиона тенге в закупку современного оборудования и начал выпуск продукции.

"Производственная деятельность завода положительно отразится на экономике региона, обеспечив конкуренцию и стабильные налоговые поступления в бюджет", — отметили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре заверили, что продолжат помогать восстанавливать простаивающие производства и защищать интересы предпринимателей и инвесторов.