Прокуроры помогли сохранить более 420 гектаров леса в Акмолинской области
Сегодня, 15:29
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Сегодня, 15:29Сегодня, 15:29
93Фото: pxhere.com
Природоохранная прокуратура Акмолинской области выявила факты необоснованного завышения объёмов отведения в рубку леса лесхозами и национальными парками, передаёт BaigeNews.kz.
Для устранения нарушений в адрес Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира внесён акт прокурорского надзора.
В результате его рассмотрения из заявленных в рубку 108,9 тысячи кубометров леса исключено более 50 тысяч кубических метров.
Ответственный руководитель отдела инспекции привлечён к строгой дисциплинарной ответственности.
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