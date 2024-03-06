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Прокуроры помогли сохранить более 420 гектаров леса в Акмолинской области

Сегодня, 15:29
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:29
Сегодня, 15:29
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Фото: pxhere.com

Природоохранная прокуратура Акмолинской области выявила факты необоснованного завышения объёмов отведения в рубку леса лесхозами и национальными парками, передаёт BaigeNews.kz.

Для устранения нарушений в адрес Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира внесён акт прокурорского надзора.

В результате его рассмотрения из заявленных в рубку 108,9 тысячи кубометров леса исключено более 50 тысяч кубических метров.

Ответственный руководитель отдела инспекции привлечён к строгой дисциплинарной ответственности.

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