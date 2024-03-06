Прокуроры помогли сохранить более 420 гектаров леса в Акмолинской области

Природоохранная прокуратура Акмолинской области выявила факты необоснованного завышения объёмов отведения в рубку леса лесхозами и национальными парками, передаёт BaigeNews.kz.

Для устранения нарушений в адрес Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира внесён акт прокурорского надзора.

В результате его рассмотрения из заявленных в рубку 108,9 тысячи кубометров леса исключено более 50 тысяч кубических метров.

Ответственный руководитель отдела инспекции привлечён к строгой дисциплинарной ответственности.