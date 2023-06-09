Прокуроры помогли предпринимателям вернуть 1,5 млрд тенге в Жамбылской области

Фото: прокуратура Жамбылской области

Прокуроры Жамбылской области защитили права 230 предпринимателей и более двух тысяч работников детских садов, передаёт BaigeNews.kz.

На одной из встреч бизнесмены пожаловались прокурору на низкие объёмы подушевого финансирования, которое выплачивается частным дошкольным организациям в рамках госзаказа. Поэтому предприниматели испытывали трудности с выплатой зарплаты работникам и содержанием объектов, где воспитываются 26 тыс детей.

В ходе проведённого анализа проблемы подтвердились.

"Установлено, что несмотря на рост месячных расчётных показателей и других значимых коэффициентов, объём финансирования на каждого ребёнка по сравнению с 2022 годом не изменился. Соответственно, фонд оплаты труда в частных дошкольных организациях не был увеличен, и в результате оказались ущемлены права 2 123 работников", - сообщили в прокуратуре.

В итоге по акту прокурорского надзора объём финансирования частных дошкольных организаций по госзаказу увеличен на 1,5 миллиарда тенге. Объём финансирования на каждого ребёнка в городских детских садах вырос на 4,4 тысячи тенге и составил 46 тысяч тенге, в сельских - на 5 тысяч тенге (стало 50 тысяч тенге).

Предпринимателям уже выплачено около 500 миллионов тенге. Оставшуюся сумму планируют выплатить в течение года.