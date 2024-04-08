Прокуроры помогли акмолинцам "выбить" долги по зарплате на 26,7 млн тенге

Прокуроры Бурабайского района выявили факт невыплаты зарплаты работникам ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы" на сумму более 26,7 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что на предприятии образовалась задолженность по заработной плате за январь 2024 года перед 205 работниками в размере 26 784 770 тенге в связи с не утверждением свода по фонду оплаты труда уполномоченным органом. По результатам рассмотрения акта надзора, отделом ЖКХ и жилищной инспекции утверждён свод по фонду оплаты труда работников ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы", - сообщили в прокуратуре.

Зарплату подняли на 10 процентов и выплатили в полном объёме. Ответственное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.