В Алматы продолжается активное сопровождение ключевых инвестиционных проектов, в том числе с участием прокуратуры города, в соответствии с поручением Президента, передаёт BaigeNews.kz. Одним из самых значимых является проект по строительству нового международного терминала и реконструкции аэропорта, который реализует ТОО "TAV Казахстан" (АО Международный аэропорт Алматы). Общий объем инвестиций составляет 85 миллиардов тенге, а запуск проекта уже обеспечил создание более 500 рабочих мест, что способствует развитию города и экономики региона.

Однако не обошлось без препятствий. ГКП на ПХВ "Алматы Су", осуществляющее водоснабжение и водоотведение, необоснованно предъявил штраф и дополнительные начисления на сумму 122 миллиона тенге, ссылаясь на договор, который не имел юридической силы. В результате вмешательства прокуратуры Турксибского района, незаконные требования были пресечены, а штраф и начисления отменены, что позволило сохранить инвестиции и защитить интересы бизнеса.

Ранее мы сообщали, что более 100 случаев сокрытия травм на производстве обнаружили прокуроры в Карагандинской области.