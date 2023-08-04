Прокуроры отменили более 2,5 тысяч незаконных штрафов в отношении бизнесменов

Органы государственных доходов налагали на предпринимателей административные взыскания, несмотря на истечение двухмесячных сроков давности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

По информации генпрокуратуры, прокурорами выявлено 3,5 тыс. таких дел. На сегодняшний день по актам прокуроров отменено более 2,5 тыс. штрафов и предупреждений.

"Спустя 4 месяца со дня совершения правонарушения в Буландынском районе Акмолинской области ТОО привлечено к ответственности по ч.2 ст.92-1 КоАП. На субъект среднего предпринимательства наложен штраф в размере 438 тыс. тенге", -говорится в сообщении ведомства.

За допущенные нарушения по мерам прокуратуры дисциплинарно наказан ряд должностных лиц.