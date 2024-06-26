Прокуроры обратились к родителям юных казахстанцев с предупреждением

Несовершеннолетним в Казахстане нельзя ночами (с 22:00 до 6:00) находиться вне жилища, а тем более в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей. С начала года за это нарушение оштрафовали более двух тысяч родителей, 46 тысячам вынесли предупреждение. В Генпрокуратуре обратились к взрослым, передаёт BaigeNews.kz.

"По части 1 статьи 442 КоАП предусмотрен штраф на законных представителей в размере трёх МРП. За пять месяцев к административной ответственности с наложением штрафа привлечено 2 474 лица на сумму 14 646 711 тенге. Более 46 тысяч лиц предупреждены за нарушение части 2 статьи 442 КоАП (Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра). Кроме того, за совершение повторного правонарушения в течение года после наложения административного взыскания (часть 3 статьи 442 КоАП) 2 001 лицо подвергнуто штрафу на сумму 30 274 003 тенге. Штраф составляет семь месячных расчётных показателей", - сообщили в Генпрокуратуре.

По данным надзорного органа, в региональном разрезе больше всего правонарушений указанной категории зарегистрированы в Шымкенте – 4 425,

Туркестанской – 4 122, Жамбылской – 3 865, Мангистауской – 3 549 областях и Алматы – 4 036.