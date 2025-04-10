Прокуроры нашли нарколабораторию по счётчику в Павлодаре
Обыск подтвердил подозрения.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Наблюдательность помогла прокурорам в Павлодаре выявить нарколабораторию. Они проанализировали потребление электроэнергии в жилых домах. Одна квартира показала аномально высокие показатели, явно несоразмерные с её площадью, передаёт BaigeNews.kz.
Сотрудники надзорного органа провели первичную проверку, увидели, что окна в квартире плотно занавешены, жильцы ведут замкнутый образ жизни. Все признаки указывали на нелегальную деятельность.
После прокуроры дали поручение полиции провести обыск. Подозрения подтвердились - в квартире оборудована нарколаборатория. Изъято более трёх килограммов наркотиков растительного происхождения, гидропонное оборудование, удобрение, упаковка.
Проводится досудебное расследование по статье 297-1 Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан. Устанавливаются другие лица, причастные к преступной деятельности.
Самое читаемое
- Казахстанец арестован в Южной Корее с 2000 дозами "наркотика для зомби"
- Девушка сбросилась с многоэтажки в Алматы на глазах у очевидцев
- В Алматы малышей выбрасывали в коридор детсада в трусах
- Токаев провёл совещание в связи с изменением ситуации на мировых рынках
- Новую систему заказа такси запустили в аэропорту Астаны