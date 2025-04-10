  • 10 Апреля, 18:35
  • BAIGENEWS

Прокуроры нашли нарколабораторию по счётчику в Павлодаре

Обыск подтвердил подозрения.

Сегодня, 18:00
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00
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Фото: baigenews.kz

Наблюдательность помогла прокурорам в Павлодаре выявить нарколабораторию. Они проанализировали потребление электроэнергии в жилых домах. Одна квартира показала аномально высокие показатели, явно несоразмерные с её площадью, передаёт BaigeNews.kz.
 
Сотрудники надзорного органа провели первичную проверку, увидели, что окна в квартире плотно занавешены, жильцы ведут замкнутый образ жизни. Все признаки указывали на нелегальную деятельность.

После прокуроры дали поручение полиции провести обыск. Подозрения подтвердились - в квартире оборудована нарколаборатория. Изъято более трёх килограммов наркотиков растительного происхождения, гидропонное оборудование, удобрение, упаковка.

Проводится досудебное расследование по статье 297-1 Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан. Устанавливаются другие лица, причастные к преступной деятельности.

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