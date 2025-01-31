Прокуроры нашли лазейки в электронной очереди на казахстанско-китайской границе
Процесс пересечения границы стал более прозрачным и доступным.
Сегодня, 16:14
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Сегодня, 16:14Сегодня, 16:14
125Фото: baigenews.kz
Прокуроры провели анализ работы электронной очереди на казахстанско-китайской границе и выявили недостатки, способствующие коррупции, передаёт BaigeNews.kz.
Так, алгоритм работы платформы CarGoRuqsat позволял формально бронировать очередь без регистрации АТС, что приводило к дефициту свободных слотов и способствовало теневому рынку.
После вмешательства прокуратуры ситуация улучшилась за счёт устранения махинаций с бронированием очереди, что сделало процесс пересечения границы более прозрачным и доступным.
Кроме того, на таможенном посту "Хоргос" пересмотрен порядок осуществления контроля и внедрена система "КеденМЦПС", минимизирующая влияние человеческого фактора.
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