Прокуроры провели анализ работы электронной очереди на казахстанско-китайской границе и выявили недостатки, способствующие коррупции, передаёт BaigeNews.kz.

Так, алгоритм работы платформы CarGoRuqsat позволял формально бронировать очередь без регистрации АТС, что приводило к дефициту свободных слотов и способствовало теневому рынку.

После вмешательства прокуратуры ситуация улучшилась за счёт устранения махинаций с бронированием очереди, что сделало процесс пересечения границы более прозрачным и доступным.

Кроме того, на таможенном посту "Хоргос" пересмотрен порядок осуществления контроля и внедрена система "КеденМЦПС", минимизирующая влияние человеческого фактора.

