Прокуроры наказали чиновников за нарушения Трудового кодекса в области Жетісу
Выявлены нарушения в 35 средних школах Аксуского района.
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В рамках утверждения идеологии "Закон и Порядок" прокуратура области Жетісу восстановила более 2 тыс нарушенных конституционных прав учителей и работников образовательных учреждений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Проверкой выявлены нарушения в сфере несоблюдения требований Трудового кодекса в 35 средних школах Аксуского района.
"Согласно ч. 3 ст. 97 Трудового кодекса работодатель обязан предоставить неоплачиваемый отпуск продолжительностью до пяти календарных дней по его уведомлению. Однако директоры средних школ отказывали в предоставлении такого отпуска, что противоречит требованиям закона.
По акту прокурорского надзора конституционные права учителей и других сотрудников образовательных учреждений были восстановлены", - говорится в сообщении.
Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.