В рамках утверждения идеологии "Закон и Порядок" прокуратура области Жетісу восстановила более 2 тыс нарушенных конституционных прав учителей и работников образовательных учреждений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Проверкой выявлены нарушения в сфере несоблюдения требований Трудового кодекса в 35 средних школах Аксуского района.

"Согласно ч. 3 ст. 97 Трудового кодекса работодатель обязан предоставить неоплачиваемый отпуск продолжительностью до пяти календарных дней по его уведомлению. Однако директоры средних школ отказывали в предоставлении такого отпуска, что противоречит требованиям закона.

По акту прокурорского надзора конституционные права учителей и других сотрудников образовательных учреждений были восстановлены", - говорится в сообщении.