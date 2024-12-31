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Прокуроры наказали чиновников за нарушения Трудового кодекса в области Жетісу

Выявлены нарушения в 35 средних школах Аксуского района.

Сегодня, 10:05
АВТОР
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Генпрокуратура РК Сегодня, 10:05
Сегодня, 10:05
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Фото: Генпрокуратура РК

В рамках утверждения идеологии "Закон и Порядок" прокуратура области Жетісу восстановила более 2 тыс нарушенных конституционных прав учителей и работников образовательных учреждений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Проверкой выявлены нарушения в сфере несоблюдения требований Трудового кодекса в 35 средних школах Аксуского района.

"Согласно ч. 3 ст. 97 Трудового кодекса работодатель обязан предоставить неоплачиваемый отпуск продолжительностью до пяти календарных дней по его уведомлению. Однако директоры средних школ отказывали в предоставлении такого отпуска, что противоречит требованиям закона.

По акту прокурорского надзора конституционные права учителей и других сотрудников образовательных учреждений были восстановлены", - говорится в сообщении.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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