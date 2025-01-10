Прокуроры добились отмены ареста участка инвестора в области Жетісу
Проект стоимостью более 75 млн тенге был задержан на три месяца.
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Прокуратура в области Жетісу оказала поддержку инвестору ТОО "Bosya", который планировал открыть швейный цех в специальной экономической зоне "Хоргос-Восточные ворота" в Панфиловском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Проект стоимостью более 75 млн тенге был задержан на три месяца из-за незаконного ареста земельного участка, наложенного частным судебным исполнителем.
"Лишь после вмешательства прокуратуры незаконные ограничительные меры судебного исполнителя были отменены и инвестор оформил все необходимые документы, допустившие нарушение требований законодательства к реализации проекта. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.
В целях оперативного реагирования на сигналы предпринимателей и инвесторов на площадке прокуратуры области создан Фронт-офис и круглосуточно действует Мобильная группа (контактный телефон 8-775-803-89-88).
Ранее сообщалось, что земли для госнужд незаконно изымали у жителей Кызылорды.
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