Прокуроры Актобе увеличили бюджет на 2,9 млрд тенге

Природоохранные прокуроры Актобе проверили деятельность ТОО "Восход Хром", которое занимается переработкой хромовой руды в Хромтауском районе, передаёт BaigeNews.kz.



Как показала проверка, предприятие на протяжении 2022 года работало без обязательного экологического разрешения.

"Соответственно все эмиссии (выбросы) в атмосферу более 52 тонн загрязняющих веществ (пыль неорганическая, хром 3-х валентный, магния оксид и др.), а также размещенные крупнокусковые и шламовые отходы обогащения в общем объеме 395 тысяч тонн - признаны сверхнормативными, т.е. незаконными", - говорится в сообщении надзорного органа

Так, мерами прокуратуры за осуществление деятельности без экологического разрешения предприятие оштрафовано на сумму свыше 2,9 млрд тенге.



В настоящее время штраф взыскан в полном объеме, средства поступили в бюджет.