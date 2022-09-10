open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Прокурорские проверки помогли вернуть в бюджет десятки миллиардов тенге — Генпрокуратура
gov.kz Сегодня, 17:38
126
Фото: gov.kz

Прокурорские проверки помогли вернуть в бюджет десятки миллиардов тенге — Генпрокуратура

С отдельных компаний-импортёров в доход государства дополнительно взыскали 26,3 миллиарда тенге таможенных платежей и налогов, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов написал в своём Twitter-аккаунте.

"В продолжение работы в таможенной сфере, отмечаю, что по акту надзора с отдельных участников ВЭД в доход государства дополнительно взыскано 26,3 миллиарда тенге таможенных платежей и налогов. Всего, в результате проверок прокуроров в этой отрасли, госбюджет пополнен на 47,5 миллиарда тенге", — написал Берик Асылов.

Как сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, с февраля по май этого года были проведены внеплановые выездные таможенные проверки в отношении 10 уполномоченных экономических операторов.

На сегодняшний день 45,1 миллиарда тенге взыскано в бюджет с 10 уполномоченных экономических операторов в результате проведенных проверок в рамках исполнения поручения Главы государства по обеспечению порядка на таможенной границе с Китаем. 

По результатам проверок было доначислено 107,7 миллиарда тенге таможенных платежей, налогов и пеней. Уполномоченные экономические операторы пытались уклониться от уплаты таможенных платежей и налогов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#Генпрокуратура #таможня #налоги
Сегодня, 17:38
126
Журналист

Рекомендуем

Наверх