Прокурорские проверки помогли вернуть в бюджет десятки миллиардов тенге — Генпрокуратура

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С отдельных компаний-импортёров в доход государства дополнительно взыскали 26,3 миллиарда тенге таможенных платежей и налогов, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов написал в своём Twitter-аккаунте.

"В продолжение работы в таможенной сфере, отмечаю, что по акту надзора с отдельных участников ВЭД в доход государства дополнительно взыскано 26,3 миллиарда тенге таможенных платежей и налогов. Всего, в результате проверок прокуроров в этой отрасли, госбюджет пополнен на 47,5 миллиарда тенге", — написал Берик Асылов.

Как сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, с февраля по май этого года были проведены внеплановые выездные таможенные проверки в отношении 10 уполномоченных экономических операторов.

На сегодняшний день 45,1 миллиарда тенге взыскано в бюджет с 10 уполномоченных экономических операторов в результате проведенных проверок в рамках исполнения поручения Главы государства по обеспечению порядка на таможенной границе с Китаем.

По результатам проверок было доначислено 107,7 миллиарда тенге таможенных платежей, налогов и пеней. Уполномоченные экономические операторы пытались уклониться от уплаты таможенных платежей и налогов.