Прокурором Акмолинской области назначен Руфат Куттуков

По согласованию с президентом нашей страны приказом генерального прокурора от 17 мая 2024 года старший советник юстиции Руфат Куттуков назначен прокурором Акмолинской области, передаёт BaigeNews.

Руфат Бауыржанович Куттуков трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2000 году с должности помощника прокурора Айтекебийского района Актюбинской области.

В разные годы занимал должности специализированного природоохранного прокурора Актюбинской области, прокурора Жамбылского района Жамбылской области, прокурора г.Атырау Атырауской области, первого заместителя прокурора Карагандинской области, начальника Департамента по работе с обращениями и делопроизводству Генеральной прокуратуры Республики Казахстану.

С 2022 года являлся прокурором Мангистауской области.

За вклад в укрепление законности и правопорядка Руфат Куттуков

Награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін".

Почетный работник прокуратуры.