Прокурор Туркестанской области скончался на рабочем месте

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Прокурор Туркестанской области Марат Алиханов скончался на рабочем месте, передаёт BaigeNews.kz. Алиханову было 58 лет. Предварительная причина смерти – сердечный приступ. Информацию о скоропостижной смерти Марата Алиханова подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Марат Тлеукабылович Алиханов родился в 1965 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.Букетова по специальности "Правоведение". Свою карьеру начал в надзорных органах в 1989 году в Актобе. Пост прокурора Туркестанской области он занимал с февраля 2020 года.