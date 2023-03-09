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ainews.kz Сегодня, 15:20
202
Сегодня, 15:20
202
Фото: ainews.kz

Прокурор Туркестанской области скончался на рабочем месте

Прокурор Туркестанской области Марат Алиханов скончался на рабочем месте, передаёт BaigeNews.kz. Алиханову было 58 лет. Предварительная причина смерти – сердечный приступ. Информацию о скоропостижной смерти Марата Алиханова подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Марат Тлеукабылович Алиханов родился в 1965 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.Букетова по специальности "Правоведение". Свою карьеру начал в надзорных органах в 1989 году в Актобе. Пост прокурора Туркестанской области он занимал с февраля 2020 года.

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#Марат Алиханов #скончался #рабочее место
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:20
202
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