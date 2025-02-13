Гособвинитель прокуратуры Москвы выступила в судебных прениях по уголовному делу в отношении создательницы марафонов желаний Елены Блиновской, передаёт BaigeNews.kz.

Прокурор просила суд признать Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов, легализации (отмывании) денежных средств, неправомерном обороте средств платежей.

Гособвинитель предложила суду назначить Блиновской окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью сроком на пять лет. И конфисковать имущество подсудимой и её супруга, на которое на стадии предварительного следствия был наложен арест: денежные средства на счетах, более 50 земельных участков, здания и помещения, машино-места, автомобили Бентли Континенталь и Ламборгини Урус.