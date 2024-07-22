  • 22 Июля, 16:03
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Прокурор по делу Бишимбаева пошла на повышение

Сегодня, 15:52
АВТОР
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instagram.com/aimaganova_a Сегодня, 15:52
Сегодня, 15:52
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Фото: instagram.com/aimaganova_a

Прокурор Айжан Аймаганова, выступавшая гособвинителем на процессе по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, получила новую должность, передаёт BaigeNews.kz.

Она стала начальником управления по поддержанию государственного обвинения и участию в апелляционной инстанции прокуратуры Астаны.

В громком судебном процессе, где одним из обвиняемых был экс-министр Куандык Бишимбаев, Аймаганова участвовала ещё в должности старшего помощника прокурора Астаны.

Ранее стало известно, что Айжан Аймаганова получила новое звание – подполковника.

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