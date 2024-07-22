Прокурор по делу Бишимбаева пошла на повышение
Сегодня, 15:52
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Сегодня, 15:52Сегодня, 15:52
60Фото: instagram.com/aimaganova_a
Прокурор Айжан Аймаганова, выступавшая гособвинителем на процессе по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, получила новую должность, передаёт BaigeNews.kz.
Она стала начальником управления по поддержанию государственного обвинения и участию в апелляционной инстанции прокуратуры Астаны.
В громком судебном процессе, где одним из обвиняемых был экс-министр Куандык Бишимбаев, Аймаганова участвовала ещё в должности старшего помощника прокурора Астаны.
Ранее стало известно, что Айжан Аймаганова получила новое звание – подполковника.
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