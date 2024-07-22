Прокурор по делу Бишимбаева пошла на повышение

Прокурор Айжан Аймаганова, выступавшая гособвинителем на процессе по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, получила новую должность, передаёт BaigeNews.kz.

Она стала начальником управления по поддержанию государственного обвинения и участию в апелляционной инстанции прокуратуры Астаны.

В громком судебном процессе, где одним из обвиняемых был экс-министр Куандык Бишимбаев, Аймаганова участвовала ещё в должности старшего помощника прокурора Астаны.

Ранее стало известно, что Айжан Аймаганова получила новое звание – подполковника.