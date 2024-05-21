Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан попросил МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильского министра обороны, а также трёх лидеров палестинской группировки ХАМАС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Хан считает, что все они виновны в военных преступлениях, совершённых во время нападения ХАМАС на Израиль и ответной операции израильских сил в секторе Газа.

В официальном сообщении МУС Хан отмечает, что лидер ХАМАС в Газе Яхья Санвар, глава политического крыла группировки Исмаил Хания, а также лидер её военных подразделений Мохаммед Диаб аль-Масри виновны в преступлениях против человечности, а также в военных преступлениях.

В заявлении Хана Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант названы виновными среди прочего в использовании голода как способа ведения войны, в убийстве мирных жителей и других военных преступлениях.



Теперь судьям МУС предстоит решить, достаточно ли оснований для выдачи ордера на арест. Пока неизвестно, сколько времени понадобится суду для рассмотрения дела. Иногда с момента появления прокурорского запроса до решения об ордере на арест проходят несколько недель или даже месяцев.