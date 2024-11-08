Прокурор Айжан Аймаганова призвала запустить акцию "Тәртіпті өзіңнен баста!"

Прокурор Айжан Аймаганова на Совете матерей выступила с предложением запустить в Казахстане акцию "Тәртіпті өзіңнен баста!", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметила Аймаганова, главной целью акции будет формирование правовой культуры у молодёжи, профилактика правонарушений и беспорядков, пропаганда верховенства закона и порядка в обществе.

"Хочу напомнить, что каждый гражданин, каждая семья должны стремиться сделать главной ценностью общества правопорядок, а справедливость и стабильность ставить превыше всего", - сказала Аймаганова.

Прокурор убеждена, что развитие и благополучие нашего общества возможно только в условиях верховенства закона. Взрослые должны быть для детей примером уважения к закону, порядку и справедливости. Воспитывая эти принципы в детях, мы укрепляем наше государство, создаем справедливое общество, заметила прокурор.