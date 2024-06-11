В Алматы закрыли 26 благотворительных учреждений

В мае 2024 года вступило в законную силу решение об удовлетворении иска прокуратуры к Объединению юридических лиц "Ассоциация благотворительных учреждений "Жібек Жолы" об отмене государственной регистрации и ликвидации 26 учреждений, передаёт BaigeNews.

Как установлено ранее проведенными проверками фактически работа учреждений противоречила их уставным целям, некоторые из них осуществляли образовательную деятельность без лицензии.

Существенно нарушались права и свободы детей на получение образования, воспитания и своевременной медицинской помощи.

В ходе проверки подтвержден религиозный уклон учреждений, Духовным управлением мусульман Республики Казахстан меморандум с "Жібек жолы" в одностороннем порядке прекращен.

В отношении ряда указанных учреждений и их руководства, нарушивших нормы законодательства возбуждены уголовные дела (доведение до самоубийства несовершеннолетнего, неисполнения обязанностей по воспитанию, разжигание социальной, национальной, расовой и религиозной розни, обнаружения литературы, признанной судом экстремистской и террористической).

В настоящее время, ведется работа по возврату в семьи, проживавших в учреждениях детей.