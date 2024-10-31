Прокуратура защитила права аграриев в Алматинской области

В результате проверки деятельности ряда предприятий водного хозяйства Алматинской области прокуратура выявила факты необоснованного завышения тарифов на поливную воду, что наносило значительный ущерб аграриям региона, передаёт BaigeNews.kz.

Под анализ попали компании Талгарирригация, Балхаширригация, Кольсайирригация и Ушконырирригация, которые завышали расходы на транспортировку воды, содержание водопередающих сооружений и налоговые отчисления, что вело к необоснованному увеличению стоимости поливной воды для конечных пользователей.

В рамках реагирования прокуратуры были введены компенсирующие тарифы, что позволило снизить стоимость за 1 м³ поливной воды на 38%.

Это позволило защитить права более 1300 сельхоз товаропроизводителей области, способствуя укреплению их позиций в условиях роста затрат.

Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.