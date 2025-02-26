Защита прав предпринимателей остаётся ключевым приоритетом прокуратуры Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz. В ходе надзорной деятельности был выявлен случай незаконного вмешательства в бизнес, приведший к ответственности должностных лиц.

22 января 2025 года Департаментом технического регулирования и метрологии Западно-Казахстанской области был издан приказ о приостановлении действия декларации ТОО "Уральский молочный завод" на месяц за нарушение технического регламента. Однако, проведённый прокуратурой области анализ показал, что приказ был вынесен с нарушением законодательства и ограничивал деятельность предпринимателя.

Особое внимание привлекло требование Департамента, согласно которому молочный завод должен был указать в маркировке свою продукцию с генно-модифицированными компонентами. Однако, по действующему законодательству, такие сведения могут быть указаны исключительно на добровольной основе.

После протеста прокуратуры, 12 февраля 2025 года, указанный приказ был отменён. В ответ на незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность, руководитель Департамента был привлечен к административной ответственности по статье 173 КоАП РК (Незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность) и оштрафован на 196 600 тенге.

Таким образом, права предпринимателя были восстановлены, а органы прокуратуры подтвердили свою решимость защищать интересы бизнеса в регионе.