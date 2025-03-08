Южнокорейская прокуратура решила не подавать апелляцию на решение суда и тем самым разрешила освобождение президента Юн Сок Ёля из-под стражи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Yonhap.

Центральный окружной суд Сеула отменил арест, посчитав, что прокуратура опоздала с выдвижением обвинений в мятеже на несколько часов.

Юн Сок Ёль содержался в следственном изоляторе по уголовному делу о мятеже из-за объявления военного положения. По словам адвоката президента Сок Дон Хёна, освобождение Юн Сок Ёля стало возможным, поскольку прокуратура не подала апелляцию в течение семи дней. Адвокат также отметил, что данный правовой механизм был признан противоречащим конституции.

Президент Южной Кореи был арестован 15 января Управлением антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих по делу о мятеже против конституционного строя. 19 января Западный окружной суд Сеула постановил взять его под стражу.

Источники, близкие к руководству южнокорейской прокуратуры, сообщили, что группа, ведущая дело, согласилась с мнением суда.

Президент покинул следственный изолятор, его встретили сторонники. Следует отметить, что прокуратура и суд разошлись во мнении относительно возможности уничтожения улик и срока предъявления обвинений.