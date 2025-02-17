Прокуратура выявила нарушения в сфере труда: 12 чиновников наказаны в Степногорске
Прокуратура Акмолинской области защитила права более 600 работников.
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По итогам проверки в Степногорске устранены нарушения в сфере трудового законодательства. Более 600 работников теперь имеют доступ к данным о своих трудовых договорах, передаёт BaigeNews.kz.
Прокуратурой города Степногорск в ходе анализа соблюдения трудового законодательства выявлены нарушения со стороны местных исполнительных органов.
В соответствии со статьёй 23 Трудового кодекса, информация о заключении и прекращении трудовых договоров должна вноситься в Единую систему учёта трудовых договоров (ЕСУТД). Однако за 2023–2024 годы должностные лица МИО не внесли сведения о 627 работниках. Это лишило людей возможности получать необходимые данные из системы, что создавало риски при трудоустройстве и затрудняло подтверждение стажа.
Основное преимущество ЕСУТД – автоматизированное подтверждение трудовых отношений, что упрощает оформление на работу, исключает необходимость сбора бумажных документов, обеспечивает защиту социальных прав и прозрачность отчислений в фонды.
По акту надзора прокуратуры выявленные нарушения были устранены, а 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
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