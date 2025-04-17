Прокуратура Павлодарской области выявила факты нарушения трудовых и конституционных прав 1225 сотрудников Toraighyrov University, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе проведённого анализа установлено, что педагогам вуза неправомерно сократили сроки ежегодного отпуска почти в два раза. Согласно коллективному договору, работникам предоставлялся отпуск продолжительностью всего 30 календарных дней, тогда как по закону преподавателям положено не менее 56 дней.

"Также выяснилось, что университет ограничивал право сотрудников на перенос отпуска по уважительным причинам — таким как временная нетрудоспособность, беременность и роды. Подобные запреты противоречат положениям Трудового кодекса, который прямо предусматривает возможность переноса отпуска в таких случаях", - отметили в прокуратуре.

По результатам надзорных мероприятий к дисциплинарной ответственности привлекли ответственных лиц. В коллективный договор внесены необходимые изменения, а нарушенные права работников восстановлены в полном объёме.