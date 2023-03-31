Прокуратура возбудила дело против Болата Назарбаева

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Прокуратура Алматинской области возбудила дело против Болата Назарбаева, брата экс-президента Нурсултана Назарбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Пятый регион".

Речь идёт о его договорах купли-продажи земельных участков, предназначенных для строительства авторынка "Барыс".

Стало известно, что земельные участки общей площадью свыше 35 гектаров, относились к землям сельскохозяйственного назначения, а их целевое назначение без веского основания не допускалось изменять.

Кроме того, факт передачи земли произошёл с серьёзными нарушениями. По этой причине прокуроры потребовали признать документы недействительными и вернуть их в собственность государства.

К слову, с 2004 по 2019 год было заключено семь договоров купли-продажи земельных участков.

Напомним, в феврале 2023 года стало известно, что государству вернули 239 тысяч гектаров в Мангистауской области и 60 тысяч гектаров земли в Жамбылской области, собственником которых являлись дочерние компании Болата Назарбаева. А в марте этого года брата экс-президента страны обязали вернуть государству акции алматинского завода.