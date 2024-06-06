Прокуратура вернула проданный по заниженной цене авторемонтный завод в Алматы

Прокуратурой Алматы установлено, что в 2017 году единственный акционер АО "832 авторемонтный завод КИ" путем занижения стоимости активов на 310 млн тенге, реализовал его юридическому лицу, передаёт BaigeNews.

"Решением от 27.05.2024 года Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы иск прокуратуры о признании сделки недействительной удовлетворен. По мерам прокуратуры государству возвращены здание площадью 2,5 тыс м2 и 1,87 га земли", - говорится в сообщении.