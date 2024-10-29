Прокуратура вернула государству 15 тысяч гектаров земли
Сегодня, 11:55
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Сегодня, 11:55Сегодня, 11:55
110Фото: bahchisaray.etagi.com
Мерами прокуратуры Акмолинской области государству возвращены неиспользуемые земельные участки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона
"В текущем году по акту надзора возвращены 6 земельных участков, общей площадью 15 тыс га, с кадастровой стоимостью 150 млн тенге, которые более 3 лет не использовались по назначению" - говорится в сообщении.
Также по инициативе прокуратуры района в суде на рассмотрении находятся гражданские дела об изъятии 8 земельных участков общей площадью 59,2 тыс га общей кадастровой стоимостью 408 млн тенге.
К слову, прокуратурой Ерейментауского района на постоянной основе принимаются меры по возврату в госсобственность неиспользуемых по назначению земельных участков.
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