Прокуратура вернула государству 15 тысяч гектаров земли

Мерами прокуратуры Акмолинской области государству возвращены неиспользуемые земельные участки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона

"В текущем году по акту надзора возвращены 6 земельных участков, общей площадью 15 тыс га, с кадастровой стоимостью 150 млн тенге, которые более 3 лет не использовались по назначению" - говорится в сообщении.

Также по инициативе прокуратуры района в суде на рассмотрении находятся гражданские дела об изъятии 8 земельных участков общей площадью 59,2 тыс га общей кадастровой стоимостью 408 млн тенге.

К слову, прокуратурой Ерейментауского района на постоянной основе принимаются меры по возврату в госсобственность неиспользуемых по назначению земельных участков.