Прокуратура Ұлытау предупреждает о мошенничестве при трудоустройстве в "Казахмыс"

Прокуратура области Ұлытау информирует о продолжающихся фактах мошенничества относительно трудоустройства в корпорацию "Казахмыс", передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

"Недавно 3 жителей г.Сатпаев обратились в Отделение полиции, они были обмануты знакомым, обещавшим трудоустроить их в "Корпорацию Казахмыс". Потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 2 млн тенге, начато досудебное расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, за аналогичный факт, жертвами которого стали 17 жителей области, 7 сентября 2023 года приговором Сатпаевского городского суда к 5 годам лишения свободы осужден Байжанов.