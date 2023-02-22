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botsad.kz Сегодня, 01:39
104
Сегодня, 01:39
104
Фото: botsad.kz

Прокуратура снизила цены на билеты в Ботанический сад Алматы

В Алматы прокуратура снизила стоимость входного билета в Ботанический сад, передаёт BaigeNews.kz.
 
Специализированной природоохранной прокуратурой Алматы выявлены нарушения при тарифообразовании на входные билеты в РГП "Институт ботаники и фитоинтродукции". По акту прокурорского надзора снижен тариф на посещения граждан в Ботаническом саду на 103 тенге", - сообщается на сайте надзорного органа. 

На сайте Ботанического сада указана следующая стоимость билетов: для взрослых - 953 тенге, студенты - 683 тенге, школьники, пенсионеры, получатели АСП - 503 тенге.

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#Ботанический сад #Алматы #прокуратура
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:39
104
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