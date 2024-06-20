Прокуратура подала в суд на КТЖ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Нарушения выявлены на железнодорожных путях Казахстана, передаёт BaigeNews со ссылкой на "АПК Новости". Структурные организации национального ж/д перевозчика КТЖ незаконно сдавали в аренду имущество. Прокуратура обратилась в суд.
По заявлению прокуратуры, им пришлось защищать госэкономические интересы, поскольку КТЖ, распоряжаясь своими активами, нарушила закон.
Прокуратура установила незаконное предпочтение при распоряжении госимуществом, которое оказывали подразделения нацкомпании.
В частности, ж/д оператор три года сдавал в аренду станционные пути, которые не подлежат сдаче. Данные действия позволили арендаторам уклониться от уплаты за простой вагонов на общую сумму четыре миллиарда тенге.
Ведомство обратилось в суд (было подано несколько исков), потребовав расторгнуть договоры на временное пользование. Суд удовлетворил иски полностью.
Самое читаемое
- Граждан африканского континента задержали в Алматы
- Движение ограничат по проспекту Богенбай батыра в Астане
- Онколог призвала отказаться от трёх продуктов, повышающих риск развития рака
- Уволенный за драку начальник МПС Актау восстановлен в должности
- Депутат требует найти и наказать участников скандального танца в юрте