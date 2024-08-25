Прокуратура Парижа сделает заявление по делу Дурова 26 августа

Прокуратура Парижа, которой было передано дело задержанного основателя Telegram Павла Дурова, планирует сделать заявление для прессы в понедельник, 26 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Полное заявление для прессы будет опубликовано завтра", — сообщили ТАСС в ответ на просьбу уточнить причины задержания Дурова и его нынешний статус в рамках этого дела.

К настоящему моменту вся информация о задержании Дурова, равно как и о предполагаемых причинах такого шага исходит только от французских СМИ, тогда как официальные органы Франции хранят молчание.

Напомним, Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже поздним вечером 24 августа. Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана, с ним были девушка и его телохранитель. По версии Telegram-каналов Дуров собирался поужинать в Париже, а его спутницей, предположительно, была криптокоуч Юлия Вавилова.

СМИ пишут, что основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее на арест Дурова отреагировал Илон Маск. Пользователи Сети пытаются выяснить, что же теперь будет с платформой Telegram, где многие успели завести и развить собственные блоги. Предпринимателя, к слову, поддержали многие казахстанские деятели. К примеру, заявление по поводу ареста Дурова опубликовал Союз журналистов Казахстана, а также в социальных сетях высказался глава Минцифры Жаслан Мадиев.