Прокуратура в Астане выявила нарушения со стороны контролирующего органа, связанные с необоснованной приостановкой деятельности 25 предприятий, передаёт BaigeNews.kz.

Решения о введении ограничительных мер были приняты без согласования с органом надзора, что противоречит нормам законодательства.

С 20 января в силу вступили изменения в Предпринимательский кодекс, согласно которым госорганы обязаны уведомлять прокуратуру перед применением запретов или ограничений в отношении бизнеса. Это позволяет обеспечивать законность и предотвращать давление на предпринимателей.

В рамках прокурорского реагирования все неправомерные ограничения сняты, виновные должностные лица привлечены к ответственности.