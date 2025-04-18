Прокуратура остановила произвол проверяющих в Астане
Виновные должностные лица привлечены к ответственности.
Сегодня, 15:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:20Сегодня, 15:20
40Фото: Qazcontent
Прокуратура в Астане выявила нарушения со стороны контролирующего органа, связанные с необоснованной приостановкой деятельности 25 предприятий, передаёт BaigeNews.kz.
Решения о введении ограничительных мер были приняты без согласования с органом надзора, что противоречит нормам законодательства.
С 20 января в силу вступили изменения в Предпринимательский кодекс, согласно которым госорганы обязаны уведомлять прокуратуру перед применением запретов или ограничений в отношении бизнеса. Это позволяет обеспечивать законность и предотвращать давление на предпринимателей.
В рамках прокурорского реагирования все неправомерные ограничения сняты, виновные должностные лица привлечены к ответственности.
Самое читаемое
- Димаш Кудайберген приглашает казахстанцев на свой легендарный концерт
- За что воспитатель прижигала девочку утюгом в Костанае
- Дело Шерзата Полата: Суд возобновил процесс после перерыва
- Буллинг в детском саду Астаны: назначена проверка
- "Маленький Бишимбаев": Астанчанка рассказала о травле двухлетнего сына в детском саду