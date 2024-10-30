Прокуратура Грузии вызвала на допрос президента Зурабишвили

"Согласно информации, распространенной ЦИК и СМИ, президент Грузии Саломе Зурабишвили должна владеть уликами, связанными с возможной фальсификацией парламентских выборов 2024 года, из-за чего президент Грузии 31 октября текущего года приглашена в следственный орган с целью допроса", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры Грузии.

Уточняется надзорное ведомство республики проведет все необходимые следственные и процессуальные действия, о которых говорится в обращении ЦИК страны, а также изучит все связанные с этим заявления президента Грузии, отдельных политических партий и представителей наблюдательных миссий. Кроме того, в ходе расследования будут опрошены все лица, которые могут располагать информацией о вероятных фальсификациях.

Ранее 30 октября прокуратура Грузии начала расследование по факту предполагаемой фальсификации парламентских выборов в соответствии со статьёй статьей 164³ Уголовного кодекса страны.

В Грузии прошли 26 октября парламентские выборы. По итогам обработки бюллетеней "Грузинская мечта" набрала почти 54% голосов, что позволит ей единолично сформировать правительство.

Зурабишвили 27 октября не признала результаты парламентских выборов, а такжезаявила о "тотальной фальсификации" их результатов, не приведя никаких доказательств своего утверждения. Президент Грузии также призвала жителей республики участвовать в протестных акциях.