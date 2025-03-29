Финансовая прокуратура Франция потребовала приговорить бывшего главу государства Николя Саркози, которого обвиняют в заключении коррупционного пакта с "непопулярным" диктатором Муаммаром Каддафи с целью удовлетворения своих "ненасытных политических амбиций", к семи годам тюремного заключения, что является "жестким, справедливым и сдерживающим" наказанием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily.

После трех месяцев судебного разбирательства и десяти лет расследования, заявил финансовый прокурор Себастьен де ла Туанн в конце обвинительной речи, "вырисовалась весьма мрачная картина положения части нашей Республики".

"Картина, отмеченная высокой степенью коррупции, подпитываемой амбициями, жаждой власти, алчностью и опутавшей своей паутиной высшие сферы государства", - подытожил французский прокурор.

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