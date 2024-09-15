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Прокуратура добилась наказания чиновника из Актау

Сегодня, 06:31
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 06:31
Сегодня, 06:31
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Заместитель руководителя департамента юстиции Мангистауской области оштрафован на 8 МРП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"Должностным лицом не приняты меры по надлежащему рассмотрению представления прокуратуры города свыше одного месяца, установленного законодательством. Государственный служащий вину полностью признал и оплатил наложенный штраф", – указывается в сообщении.

После требования прокурора по результатам рассмотрения представления восемь частных судебных исполнителей привлечены к дисциплинарной ответственности, в доход государства взыскано свыше 11 миллионов тенге. 

Прокуратура предупреждает, что нерассмотрение, а равно ненадлежащее рассмотрение, неисполнение актов прокуратуры либо невыполнение законных требований прокурора влекут ответственность, установленную законами РК.

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