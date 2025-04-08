Столичная прокуратура провела масштабный анализ исполнения судебных актов в интересах государства, включая дело ТОО "City Transportation Systems" (бывшая компания "Астана LRT"), единственным учредителем которой является акимат г. Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

В результате прокурорского надзора на баланс государства было передано 40 объектов недвижимости. Среди них — 39 нежилых помещений и земельный участок с железнодорожными путями площадью 12,8 га, который ранее использовался для обслуживания асфальтобетонного завода. Общая стоимость переданных активов составила впечатляющие 920 миллионов тенге.

Кроме того, на стадии реализации в интересах государства находятся еще 37 объектов имущества общей стоимостью 615 миллионов тенге.

Не менее значимым результатом стало взыскание в пользу государства 1 миллиарда тенге с осужденных сотрудников ТОО "Оператор РОП" в 2023 году, после чего средства были конфискованы.

Таким образом, всего в 2025 году благодаря принятым мерам в казну государства поступило активов на сумму 1,9 миллиарда тенге.

Ранее мы сообщали, что участников преступной схемы осудили в Актобе.