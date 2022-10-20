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Прокуратура Алматинской области подтвердила подлинность скандального документа
В сети распространяются скриншоты документов за подписью прокурора Алматинской области Берика Адамова, в которых указаны фамилии госслужащих, посещавших с игорные заведения, с указанием проигранных ими сумм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал журналиста Михаила Козачкова.
"Огласите весь список, пожалуйста! Ах, какую классную бумажку про казино рассылают за подписью прокурора Алматинской области Адамова! Почитайте, тут фамилии госслужащих, посещавших с игорные заведения и с указанием проигранных ими сумм. Жаль, Берик Абызбаевич (если это его рук дело, конечно) побоялся фамилии судей верховного суда озвучить. Очень-очень жаль. Ну и в целом, хотелось бы весь список увидеть. А то показали мелочь пузатую, как будто деньги взяли, чтобы остальных не светить", - написал журналист.
Журналисты BaigeNews.kz обратились за комментарием в Алматинскую прокуратуру и получили короткий ответ:
"Данное письмо подтверждаем, проверки были проведены. По исходу данной проверки направили в центральные государственные органы письмо о том, чтобы они приняли меры по данным случаям", - указано в ответе.
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