В Шымкенте осужден водитель, "прокативший" на капоте полицейского

В Шымкенте к двум годам ограничения свободы приговорил водителя, который "прокатил" на капоте полицейского, отказываясь подчиняться его законным требованиям, - передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Otyrar.

"Инспектор предупредил водителя, что составит протокол из-за несоответствия стандартам лампы освещения автомобиля. Видимо это разозлило нарушителя. Он сел за руль и дал по газам. Полицейский упал на капот и проехал так несколько метров", - сообщает Telegram-канал.

Подсудимый вину признал и раскаялся.