В Шымкенте осужден водитель, "прокативший" на капоте полицейского
Сегодня, 03:46
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Сегодня, 03:46Сегодня, 03:46
121Фото: скриншот с видео Otyrar
В Шымкенте к двум годам ограничения свободы приговорил водителя, который "прокатил" на капоте полицейского, отказываясь подчиняться его законным требованиям, - передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Otyrar.
"Инспектор предупредил водителя, что составит протокол из-за несоответствия стандартам лампы освещения автомобиля. Видимо это разозлило нарушителя. Он сел за руль и дал по газам. Полицейский упал на капот и проехал так несколько метров", - сообщает Telegram-канал.
Подсудимый вину признал и раскаялся.
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