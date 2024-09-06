  • 6 Сентября, 05:02
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В Шымкенте осужден водитель, "прокативший" на капоте полицейского

Сегодня, 03:46
АВТОР
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скриншот с видео Otyrar Сегодня, 03:46
Сегодня, 03:46
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Фото: скриншот с видео Otyrar

В Шымкенте к двум годам ограничения свободы приговорил водителя, который "прокатил" на капоте полицейского, отказываясь подчиняться его законным требованиям, - передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Otyrar.

"Инспектор предупредил водителя, что составит протокол из-за несоответствия стандартам лампы освещения автомобиля. Видимо это разозлило нарушителя. Он сел за руль и дал по газам. Полицейский упал на капот и проехал так несколько метров", - сообщает Telegram-канал.

Подсудимый вину признал и раскаялся.

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