В Алматы с 2025 года возобновит работу сервис по прокату велосипедов. Он станет более технологичным,

Подрядчиком станет коммунально-государственное предприятие "Алматы паркинг", которая реализует программу организации парковок в мегаполисе.

Руководитель проекта Самат Агабек отметил, что в настоящее время тестируются два вида велобайка – один для азиатского телосложения, второй для европейского. В отличие от обычных велосипедов, велобайки имеют электродвигатели, также они отличаются конструкцией – 90% проводов спрятаны за антивандальными корпусами.

"В течение полугода мы тестировали велобайки, предлагая жителям города прокатиться. Мы отвозили их в сервисы обслуживания для оценки – как можно проводить техосмотр, насколько сложно их ремонтировать, легко ли найти для них запчасти. Сейчас мы готовим конкурсную техническую спецификацию", – отметил Самат Агабек.

На первом этапе будет закуплено 2000 велосипедов. Если они станут востребованными транспортом среди алматинцев, то город будет наращивать объем.

Также планируется усовершенствовать программное обеспечение.

"Система ПО будет находиться на балансе города, в настоящее время идёт разработка приложения. Сам велобайк будет оснащён GPS-датчиком, который позволит отследить его в режиме реального времени, а также защитит от воров. Если говорить о парковке, то администрация города разрабатывает правила парковки для микромобильных транспортных средств. Мы ждём, когда их внедрят и город определит места парковок. Исходя из этого будем продумывать виртуальную карту", – отметил директор "Алматы паркинг" Владимир Ни.

Велобайки будут запущены в основном в центральной части города, так как она самая густонаселённая. В горы на них уехать нельзя – это ограничение действует на всех кикшеринговых компаниях по транспорту последней мили.

"По статистике в Алматы велосипедами пользуется 1,5 тысячи человек каждый день, но мы думаем, что с вводом электробайков он будет намного популярнее среди горожан, так как он намного безопаснее и удобнее в использовании", – подытожил Самат Агабек.

В мегаполисе с 2016 года реализуется программа развития велоинфраструктуры. Тогда в пилотном режиме были предоставлены 270 велосипедов и 50 станций, в 2017 году парк пополнился ещё на 1460 велосипедов и 150 станций.

Подрядной организацией стал общественный фонд Velocity.kz, обладавший эксклюзивным правом, которое в 2020 году было передано общественному фонду "Арман Аймағы".

Стоит отметить, что в с 2018 по 2020 год проект финансировался управлением спорта Алматы. С тех пор велокикшеринг был передан на баланс управления городской мобильности.