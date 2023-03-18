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  • "Прокачать" виртуального героя обещал мошенник жителю Текели
steemit.com Сегодня, 19:44
185
Сегодня, 19:44
185
Фото: steemit.com

"Прокачать" виртуального героя обещал мошенник жителю Текели

Мошенник обещал жителю области Жетысу "прокачать" виртуального героя, но исчез с деньгами геймера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал МВД РК.

В феврале потерпевший через интернет-приложение решил приобрести уже "прокачанного" героя, которого мог бы использовать в полюбившейся сетевой игре. На предложение отозвались и запросили 16 тысяч тенге, которые потерпевший перевёл на названный денежный счет. В итоге, мужчина так и не обзавелся виртуальным героем и лишился денег.

"По факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что переговоры о сделке производились с одним из жителей южных регионов страны. Сейчас устанавливается его местожительство и материалы уголовного дела направлены в полицейское подразделение по территориальности", —  сообщили в полиции.

 

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#компьютерные игры #мошенник #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:44
185
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