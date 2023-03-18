"Прокачать" виртуального героя обещал мошенник жителю Текели

Фото: steemit.com

Мошенник обещал жителю области Жетысу "прокачать" виртуального героя, но исчез с деньгами геймера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал МВД РК.

В феврале потерпевший через интернет-приложение решил приобрести уже "прокачанного" героя, которого мог бы использовать в полюбившейся сетевой игре. На предложение отозвались и запросили 16 тысяч тенге, которые потерпевший перевёл на названный денежный счет. В итоге, мужчина так и не обзавелся виртуальным героем и лишился денег.