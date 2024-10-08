Производство в обрабатывающей промышленности выросло в Казахстане

Почти на 5% вырос объем производства в обрабатывающей промышлености за восемь месяцев этого года, передает BaigeNews.kz.

Его сумма почти догнала показатель в 15 триллионов тенге, сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. На брифинге по завершению заседания правительства он рассказал о реализации задач по развитию промышленного потенциала страны, поставленных Президентом в послании. Вклад отрасли в BBП составил 12,5%. Такой рост был обеспечен за счет металлургии, машиностроения, химической промышленности и фармацевтики.

"Рост в металлургии связан с приходом в "Qarmet" национального инвестора, которым начата комплексная модернизация предприятия. Как результат, отмечается производственная стабильность, рост средней заработной платы сотрудников на 13,5%. В 2024 году запланирован ввод 180 проектов на сумму порядка 1,3 триллионов тенге. На особом контроле реализация 17 прорывных проектов в металлургии, нефтепереработке, нефтегазохимии, машиностроении и химической отрасли", - рассказал Роман Скляр.

Что касается газовой отрасли, до конца года еще более 300 тысяч человек будут иметь доступ к голубому топливу. Сегодня эта цифра превышает 12 миллионов человек или 60% населения Казахстана. В августе глава кабмина дал старт строительству магистрального газопровода "Талдыкорган – Ушарал". Ведутся подготовительные работы по реализации газопроводов "Актобе – Костанай" и второй нитки "Бейнеу – Бозой – Шымкент", подчеркнул первый вице-премьер.