Производство соков растёт в Казахстане

В Казахстане растёт производство соков и газводы, увеличиваются и цены на продукцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Производство яблочного сока за полгода увеличилось на 23 процента. За январь-июнь отечественные заводы выпустили 8,6 миллиона литров сока, в то время как за аналогичный период прошлого года - 7 миллионов литров.

Также выросло производство овощных соков – на два процента. Наибольший рост показали томатные соки - на 3,3 процента. За первое полугодие выпущено 1,8 миллиона литров томатного сока, в сравнении с 1,7 миллиона литров за январь-июнь 2023 года.

По минеральным и газированным водам выпущено 367 миллионов литров продукции, это на 1,2 процента больше, чем за первое полугодие 2023 года.

В годовом выражении цены на минеральную и питьевую воду выросли на 16,3 процента, прохладительные напитки – на 11,9 процента, овощные и фруктовые соки – на 11 процентов.